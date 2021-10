Op het Buikslotermeerplein in Noord is vanmorgen een belwinkel overvallen. Twee daders in zwarte kleding bedreigden het winkelpersoneel met een mes en gingen er vervolgens met een onbekende buit vandoor. Tijdens de vluchtpoging verloren de daders een gedeelte van de buit.

De overval vond rond 10.40 uur plaats. Niemand raakte hierbij gewond.

De politie is op zoek naar de twee daders. Via Burgernet is een signalement vrijgegeven. Het gaat om twee lichtgetinte personen van ongeveer twintig jaar. Een van hen droeg een zwarte hoody met capuchon en een zwarte broek. De tweede droeg een trui met een rode bies er op.

De twee vluchtten weg in een kleine witte auto, vermoedelijk een Ford Ka, in de richting van de A10. De politie roept op om hen niet zelf te benaderen, maar de hulpdiensten te bellen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek.