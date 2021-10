Om een vuist te maken tegen de drugscriminaliteit moet er door de gemeente jaarlijks twintig miljoen euro worden vrijgemaakt. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad, waarin ze spreekt over een "langdurige strijd".

Halsema wil dat Amsterdam in deze strijd niet volledig afhankelijk is van geldstromen uit het Rijk en vraagt met klem aan de raad of er in de volgende coalitieperiode stelselmatig veel geld geïnvesteerd wordt om de drugseconomie in te dammen.

De problematiek is groot, benadrukt de burgemeester in de brief. "Malafide trustkantoren, makelaars, accountants en notarissen leveren ondersteunende diensten. Winkels in de stad verkopen openlijk materiaal voor het verwerken van drugs of worden gebruikt om grote sommen geld te verplaatsen of wit te wassen en dealers rijden door de hele stad om via de app bestelde drugs af te leveren. In 2020 zijn verspreid over Amsterdam 177 woningen en bedrijven gesloten omdat er drugs werden geproduceerd, verwerkt

of opgeslagen."

De gemeente is al gestart met diverse programma's, zoals het project 'Eervolle Uitweg', waarin jonge vrouwen en mannen met 'straatkrediet' als rolmodel worden ingezet in de wijken. Ook is er 'De Weerbare Stad', waarin geprobeerd wordt criminele geldstromen en de netwerken daaromheen in beeld te krijgen, te verstoren en tegen te gaan.

Om dit soort projecten voort te kunnen zetten of zelfs uit te breiden is veel geld nodig, aldus de burgemeester. "Met de inzet van extra coalitiemiddelen heeft uw raad de afgelopen jaren al aangegeven de urgentie van de gemeentelijke aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning in te zien", schrijft Halsema. "Dit is echter grotendeels incidentele financiering. Ik doe een dringend beroep op u om in de komende coalitieperiode ruimere, structurele middelen beschikbaar te stellen. Dan kunnen we door met onze aanpak en deze op grotere schaal in de hele stad inzetten."

Daarnaast blijft ze aankloppen in Den Haag met de melding dat Amsterdam het niet alleen aan kan. "Via het Ondermijningsfonds komen al meer rijksmiddelen beschikbaar. Dit is echter nog lang niet voldoende en ik zal het Kabinet blijven aansporen om groter te denken."