Bij een aanrijding op de Louise de Colignystraat in Bos en Lommer is een kind gewond geraakt. Het slachtoffer is aangereden door een auto en de bestuurder is doorgereden.

De politie bevestigt de aanrijding en zegt nog op zoek te zijn naar de bestuurder. Over het kind kon een woordvoerder vertellen dat het "niet in levensgevaar verkeert, maar wel gewond is."

Vanwege verschillende getuigenverklaringen is het nog niet mogelijk te zeggen naar welk voertuig de politie op zoek is.