De brandweer laat een tijdelijke brandweerkazerne bouwen op het Museumplein. De kazerne komt op de plaats van het skatepark te staan, dat moet daarom worden verplaatst.

Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. De reden is de renovatie van brandweerkazerne Dirk, in de buurt van het Museumplein. Dat is een rijksmonument en daarom moet het volgens de woordvoerder met zorg gebeuren.

De nieuwe locatie is door de gemeente aangewezen. In de nieuwe kazerne is plaats voor de twee brandweerwagens van kazerne Dirk, slaapkamers en kantoren.

Ook wordt de tijdelijke kazerne gebruikt voor publieksvoorlichting. "Als mensen advies nodig hebben over brandveiligheid of informatie nodig hebben over werken bij de brandweer, als vrijwilliger of als beroep, dan zijn ze van harte welkom."

De bouw van de tijdelijke kazerne begint volgende week. De brandweer hoopt er begin volgend jaar in te kunnen. De renovatie van de oude kazerne zal een jaar gaan duren.