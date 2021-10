Over een paar jaar moet de ruimte rondom de RAI er compleet anders uitzien. Geen groot parkeerterrein meer, maar honderden woningen. Ook moet er een tunnel komen voor het vrachtverkeer dat bij de RAI moet zijn. Dat staat in een brief van wethouder Victor Everhardt (Economie) aan de gemeenteraad.

Volgens Everhardt zullen de nieuwe plannen ervoor zorgen dat de RAI deel wordt van de rest van de buurt. Op het huidige parkeerterrein komen straks honderden woningen, maar mogelijk ook winkels, horeca en sportfaciliteiten.

Met de tunnel voor het vrachtverkeer zullen er per maand rond de 6000 vrachtwagenritten ondergronds worden. De RAI wil een logistiek knooppunt in de buurt van Muiden of Vinkeveen waar grote vrachtwagens hun lading kunnen overzetten op emissievrije voertuigen. Vanaf daar rijden ze richting de stad en kunnen ze vanaf de A10 bij het Nhow hotel ondergronds bij de RAI komen.

Een woordvoerder van de RAI benadrukt dat ze nog in de verkenningsfase zitten en er nog veel kan veranderen aan de plannen. "De visie laat al veel zien van wat we beogen, maar heel concreet kunnen we in deze fase helaas nog niet zijn. Uitgangspunten en opties zijn ter bespreking met de gemeente. Om die reden kunnen we ook niets zeggen over wat doorgang zal vinden, laat staan over aantallen, grootte, et cetera", aldus de RAI.

Investering

De plannen voor de RAI zijn duur. De gemeente zal ook investeren in het project, volgens Everhardt omdat de RAI van groot belang is voor de economie. Een verbeterde RAI kan duizenden zakelijke bezoekers trekken. "Zij genereren inkomsten en creëren een vorm van werkgelegenheid, opleidingsplekken en voorzieningen voor bewoners waar de stad en regio behoefte aan hebben. De gemeente investeert daarom de komende vier jaar reeds 3,7 miljoen euro in de nieuwe congressenstrategie als onderdeel van het economisch herstel- en investeringsplan", staat in de brief aan de gemeenteraad.

Het college is positief over het scenario waarin de gemeente een bijdrage levert aan het transformatieplan met subsidies en de opbrengst van de woningen die mogelijk op het terrein komen te staan. De gemeenteraad moet ook nog instemmen met de plannen.