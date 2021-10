De rechtbank heeft de vrouw die vorig jaar haar toen zevenjarige dochter verwondde in haar woning aan de Hagenau in Amsterdam Noord deze week tbs met dwangverpleging opgelegd. In de woning werd het lichaam van een ander kind van de vrouw, een pasgeboren baby, gevonden. De rechtbank heeft haar daar niet voor veroordeeld, omdat de doodsoorzaak niet vast te stellen was.

De vrouw verkeerde volgens de rechtbank een aantal dagen na de geboorte van de baby, in de zomer van vorig jaar, in een dagenlange psychose. Van 12 augustus tot en met 17 augustus was ze alleen met haar kinderen in huis en heeft ze haar dochter meerdere keren mishandeld. In die periode is de baby ook overleden. Omdat de vader van de vrouw geen contact meer met haar kreeg, belde hij de politie.

Na die melding gingen agenten de woning in. Daar troffen ze volgens de rechtbank een zeer onveilige en beangstigende situatie aan. De vrouw liep in de slaapkamer met een schaar rond, maakte een zeer verwarde en agressieve indruk en ze reageerde nergens op. Bovendien waren er twee kinderen, een jongetje van toen drie jaar oud en het meisje, in de slaapkamer. Het meisje werd ook toen mishandeld.

Arrestatieteam

De agenten riepen de hulp van het arrestatieteam in. Ook werd brandweer- en ambulancepersoneel gealarmeerd en kwam het traumateam ter plaatse. Het arrestatieteam heeft de vrouw aangehouden. Het jongetje en meisje verklaarden daarna dat ze hun jongste broertje, de baby, al een tijd niet gezien hadden. Het lichaam van de baby werd uiteindelijk in een sporttas gevonden.

Volgens de rechtbank kan hij zijn overleden door bijvoorbeeld verstikking of verwurging, maar kan wiegendood als doodsoorzaak ook niet worden uitgesloten. De vrouw wordt daarom niet veroordeeld voor moord of doodslag. Ook voor het wegmaken van het lichaam wordt ze niet veroordeeld, omdat het niet duidelijk is geweest of ze het lichaam heeft verborgen met de bedoeling zijn overlijden te verhullen.

Ontoerekeningsvatbaar

Wel is de mishandeling van haar dochter dus bewezen, maar door de psychose is ze volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank schrijft in het vonnis dat is voldaan aan alle voorwaarden om haar tbs met dwangverpleging op te leggen. Zo is ze onderzocht door twee gedragsdeskundigen, een psycholoog en een psychiater en bestaat er een groot gevaar op herhaling.

Bovendien is het niet de eerste keer dat ze tijdens een psychose haar dochter aanviel. Dat gebeurde in 2014 ook. Ze stond daarna onder toezicht van hulpverleningsinstanties, maar ze belandde desondanks zes jaar later dus weer in een psychose.

De vrouw, die verklaard heeft dat ze zich niks meer kan herinneren van de dagen waarop ze psychotisch was, moet haar dochter ook een schadevergoeding van 5000 euro betalen.