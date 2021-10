Een bezorger is zaterdagmiddag overvallen op de Jacob van Arteveldestraat in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. De twee daders dreigden met een vuurwapen.

De overval vond rond 15.30 uur plaats. "De koerier kwam een bestelling afleveren, toen kwamen er twee mannen op hem af en werd hij bedreigd met een vuurwapen", vertelt een politiewoordvoerder. "Ze hebben daarna een bestelling meegenomen."

De twee overvallers zijn nog niet gevonden. De politie heeft hun signalementen via Burgernet verspreid. Ze zijn beiden begin twintig. Een van hen draagt een zwarte jas en een zwarte joggingbroek, de ander heeft een groene jas aan. Wie de twee ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

De politie heeft de bus van de bezorger meegenomen voor onderzoek.