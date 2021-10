In Amsterdam zijn in het afgelopen kwartaal 24 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. De verkoopprijzen zijn daarentegen met 16,2 procent gestegen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM.

Amsterdamse woningen staat gemiddeld genomen korter te koop dan vorig jaar. Duurde het vorig jaar om deze tijd 28 dagen voor een woning verkocht was, dit jaar zijn dat 24 dagen. De grootste daling in dat opzicht is op te merken bij vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers.

In 81 procent van de gevallen is er door de kopers overboden. Gemiddeld genomen betaalden zij tien procent meer dan de vraagprijs.

Landelijk gezien steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning naar 419.000 euro, voor een nieuwbouwwoning is dat 455.000 euro. NVM-voorzitter Onno Hoes wordt niet vrolijk van die cijfers. "De cijfers geven wederom geen fleurig beeld.

Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten. Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de koopmarkt maar ook tussen huur en koop."