Aan de schietpartij in De Pijp in de vroege ochtend van zaterdag 2 oktober ging een vechtpartij tussen twee groepen mannen vooraf. Tijdens die knokpartij werd een man in zijn been geschoten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld. De twintigjarige man is ook aangehouden als verdachte in de zaak, maar is heengezonden.

Het schietincident vond om 6.10 uur plaats. Op camerabeelden is te zien dat er een groepje mannen op de kade stond op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ruysdaelkade, toen een ander groepje mannen vanaf de brug van de Hobbemakade op hen afkwam. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de twintigjarige Amsterdammer in zijn been is geschoten.

De recherche is volop bezig met het onderzoek en zou graag met getuigen spreken of met mensen die meer informatie hebben, bijvoorbeeld over de aanleiding.