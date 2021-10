De gemeente is een nieuwe campagne tegen discriminatie gestart. Ze richten zich op de arbeidsmarkt, waarbij Amsterdammers worden opgeroepen om voor elkaar op te komen.

De komende twee weken is de campagne te zien op straat, in het OV, op sociale media en op uiteenlopende werkplekken. Uit recent onderzoek van de gemeentelijke afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek blijkt dat één op de zeven werkende Amsterdammers discriminatie op de werkvloer ervaart.

"De meeste meldingen komen binnen over etniciteit en ras", aldus Jerrol Marten, directeur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. "Daarnaast gaat het om zogenaamd flauwe grapjes op de werkvloer, leeftijd, zwangerschapsdiscriminatie en stage." De campagne roept op dat zowel werkgevers, als werknemers, zich actief moeten opstellen tegen deze vormen van discriminatie.

Dat een campagne nodig is onderschrijft de 25-jarige Naomi, die anoniem haar verhaal doet. Ze vreest voor haar kansen op de arbeidsmarkt en geeft aan nu al grote moeite te ervaren om aan de bak te komen. Ze studeerde aan de universiteit en deed dit jaar al meer dan twintig keer, tevergeefs, een sollicitatie. "Het is gewoon meer dan frustrerend en het voelt alsof je niet als mens wordt vertrouwd en behandeld", vertelt ze. "Als test stuurde ik eenzelfde cv op. Eén met mijn eigen naam, één met een Nederlandse naam. Helaas werd ik bij mijn eigen naam geweigerd, maar met de Nederlandse naam werd ik wél op gesprek uitgenodigd."

Voor de gemeente heeft onderzoek laten zien dat het uitrollen van een nieuwe campagne zin heeft, ondanks dat het Meldpunt Discriminatie ziet dat de cijfers de afgelopen jaren gelijk blijven. Het feit dat het nodig is, steekt tegelijkertijd ook. " "Het is ronduit treurig dat de campagnes nodig zijn, racisme en discriminatie zijn onacceptabel", aldus wethouder Diversiteit Rutger Groot Wassink. "Door middel van de posters op straat en online blijven we benadrukken dat er voor discriminatie en racisme geen ruimte is in Amsterdam."

De gemeente geeft aan dat een ruime meerderheid van de Amsterdammers één of meerdere uitingen van de campagnes hebben gezien. 85 procent van de ondervraagden laat weten dat zij de boodschap en de campagne van de gemeente ondersteunen. 74 procent van de mensen die wel eens te maken heeft met discriminatie en racisme geeft aan dat ze zich een beetje tot sterk gesteund voelen door de campagne.

De gestarte campagne roept op tot actie en bij het Meldpunt Discriminatie ondersteunen ze die oproep. Als collega's voor elkaar opkomen is nodig en je kunt vaak meer betekenen voor een slachtoffer dan je vaak denkt. "Spreek degene die discrimineert aan", zegt Jerrol Marten. "Of als de collega die het overkomt het niet durft, samen daarin optrekken of naar de leidinggevende optreden. Of samen erover praten hoe het ingestoken kan worden. Samen sta je gewoon sterker."