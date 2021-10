Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vragen in een brandbrief aan het Rijk om meer flitspalen. Volgens de vier steden zijn de flitspalen nodig omdat er te weinig capaciteit is bij de politie die de verkeerscontrole uit kan voeren en omdat het steeds drukker wordt.

De steden zijn bang dat er eerst nog meerdere ongevallen moeten plaatsvinden, voor er nieuwe, geschikte flitscamera's geplaatst zullen worden.

"In lopende aanvragen is aangegeven dat de vraag naar flitscamera's groter is dan het aanbod. Wij horen dat er enkel nog relatief oude flitspalen op voorraad zijn", schrijft de Rotterdamse mobiliteitswethouder Judith Bokhove namens de vier steden volgens De Telegraaf.

"Deze palen sluiten niet aan op de huidige eisen rondom vergunningverlening en stroomtoevoer bij gemeenten. Hangende flitscamera's zijn de toekomst vanwege de beschikbare stroomtoevoer op lichtmasten en bij verkeerslichten."

Naast extra flitspalen, willen de steden ook een andere manier van toewijzing van de flitspalen en "meer risicogestuurd maatwerk toepassen in het toekennen van flitslocaties".

"Er moeten eerst nog steeds aantoonbaar meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij hoge snelheid een oorzaak was, alvorens een flitscamera geplaatst kan worden. Risicogestuurde onderbouwingen spelen nog altijd geen rol", aldus Bokhove.