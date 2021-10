De regels voor vrachtverkeer in de binnenstad van Amsterdam zijn sinds vrijdag een stuk strenger. Vrachtwagens die zwaarder dan 30 ton zijn krijgen geen ontheffing meer, die grens lag eerder nog op 45 ton.

Het gaat om het gebied binnen de centrumring S100, dat bijvoorbeeld begint bij de Pontsteiger. De maatregel is volgens de gemeente nodig om de bruggen en kademuren te beschermen en hun "levensduur te verlengen".

Stapvoets

Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben een ontheffing nodig om de zone in te komen. Aan deze ontheffing zijn regels gekoppeld, zoals niet parkeren binnen drie meter van de waterkant en stapvoets rijden over drempels.

"Voor voertuigen zwaarder dan 30 ton moeten bedrijven op zoek gaan naar alternatieven", stelt de gemeente. "Alleen als er sprake is van een ondeelbare lading of bijzondere voertuigen (veel gebruikt in de bouw), kan een routeontheffing worden aangevraagd."

Weegmatten

Voor de handhaving zet de gemeente camera’s met kentekenherkenning en handhavers in. Ook wordt gewerkt met weegmatten, waarmee ter plekke het gewicht van een voertuig kan worden gewogen.

Oud-wethouder Sharon Dijksma gaf vorig jaar al aan dat het weren van de vrachtwagens "heel veel impact" zou gaan hebben op ondernemers. "Het gaat echt wel wat betekenen'"