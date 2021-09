De grote metrostoring van afgelopen zaterdag was anders dan eerder dit jaar was voorgekomen. Wethouder Egbert de Vries zei vanmorgen tijdens een commissievergadering dat hij zich daar dit weekend "grote zorgen" over maakte. Er wordt nu uitgezocht wat het probleem was.

Gisteren werd duidelijk dat er na de storing overgestapt is op het oude systeem. Dat was na de meeste eerdere storingen niet zo, want toen kon het systeem gereset worden en alle metro's konden dan na een uur weer rijden. Het was eigenlijk de bedoeling om uiterlijk vandaag volledig over te stappen, maar dat is dus mislukt.

"Ik moet eerlijk zeggen, dat ik me over die eerdere storingen niet al te veel zorgen maakte", zei De Vries. "Ik begreep heel goed uw zorgen en dat het vervelend is voor reizigers als je ergens naartoe moest en een uur moest wachten. Wat steeds gebeurde was dat je een reset deed en later een software-update, dat is wat je dan kunt tegenkomen, dacht ik."

De storing van zaterdag was volgens De Vries 'fundamenteler'. "Het is iets dat we niet zagen aankomen. We zijn nu de fase van kinderziektes voorbij, dacht ik. Alleen nog puberkwaaltjes bij het volwassen worden. De reset lukte niet in het nieuwe systeem. Het was iets dat veel te lang duurde en uiteindelijk niet kwam. Dus we zijn ongepland teruggegaan naar het oude systeem. Ik maakt me daar eerlijk gezegd wel grote zorgen over."

Volgens hem wordt het incident nu 'tot op de bodem' uitgezocht door de Franse leverancier Alstom. Het bedrijf heeft volgens De Vries erkent verantwoordelijk te zijn. Het betaalt zelf de kosten die het maakt om het probleem te verhelpen. "We hebben met hen een prijs afgesproken, daar houden we ze aan. Dat stellen ze overigens echt op geen enkele manier ter discussie." De Vries heeft met de vicepresident online gesproken en zegt dat ze vaker met elkaar gaan praten.

Wethouder wil terug naar het nieuwe systeem

D66-raadslid Jan-Bert Vroege stelde tijdens de vergadering 'drastische oplossingen' voor de storingen voor. Hij wees er, net als De Vries eerder had gedaan, op dat het metronet in de stad complex is doordat er verschillende lijnen in elkaar vervlochten zijn en er verschillende metrotypes rijden. Vroege wilde weten of de wethouder het netwerk uit elkaar wil laten trekken, zodat er ontvlochten gereden kan worden, met een type voertuig per lijn.

De Vries antwoordde dat er inderdaad naar verschillende scenario's gekeken wordt voor de toekomst, zoals het ontvlochten rijden. "Maar dat brengt een heleboel met zich mee." Verder wordt er gekeken of de extra mogelijkheden, zoals het kunnen rijden zonder bestuurder, misschien geschrapt worden omdat ze toch nog niet nodig zijn.

De wethouder wil wel terug naar het nieuwe systeem. "Dit is zeker niet voor de lange termijn. Als je zegt, ik wil alles tot op de draad uitgezocht hebben, dan gaat ook het vertrouwen erin weg. Het vertrouwen bij de burger, maar ook bij Alstom en het GVB. Ik wil wel zorgen dat iedereen het vertrouwen blijft houden en het goede moment kiezen om over te stappen."

Ook is het volgens hem niet de bedoeling dat "het technische probleem ons dwingt nu al bepaalde keuzes te maken".