De sluiting van het nachtleven tijden de lockdown heeft maar weinig effect gehad op het cokegebruik in de stad. Waar het gebruik van xtc en speed vorig jaar sterk verminderde, bleef het gebruik van cocaïne redelijk gelijk.

Dat blijkt uit de Antenne Amsterdam 2020. Het coronajaar was een uniek jaar voor de monitor, dat al sinds 1993 jaarlijks het alcohol- en drugsgebruik onder inwoners van de stad in kaart brengt. Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag hoe het Amsterdammers is vergaan met een afwezig uitgaansleven, in de wetenschap dat normaliter een aanzienlijk deel van het middelengebruik hier plaatsvindt.

Sinds 2011 wordt onderzoek gedaan naar drugsresten in afvalwater in de stad. In het Amsterdamse rioolwater werd in de loop der jaren steeds meer cocaïne, MDMA (de werkzame stof van xtc) en amfetamine aangetroffen, maar het coronajaar liet een daling zien. Anders dan bij xtc en speed, bleek de daling van cocaïnegebruik minder fors. Volgens de onderzoekers omdat cocaïne minder afhankelijk is van de setting, waardoor het nachtleven minder invloed heeft op het gebruik.

De lockdowns en het verkoopverbod van alcohol na 20.00 uur waren van grote invloed op het alcoholgebruik van Amsterdammers. Gemiddeld gesproken daalde het alcoholgebruik tijdens de eerste lockdown, liep het tijdens het zomerseizoen weer op, en daalde het weer in de tweede lockdown. Achter de gemiddelden gaan echter veel individuele verschillen schuil. Een deel dronk tijdens de coronacrisis evenveel alcohol; anderen dronken bij gebrek aan sociale gelegenheden minder of zijn (tijdelijk) gestopt; weer anderen dronken juist (fors) meer.

Naast het rioolwater baseert de Antenne zich op een online-vragenlijst, gesprekken met sleutelfiguren in het uitgaansleven en samples die worden ingeleverd bij de gratis drugs-testservice.