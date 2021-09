Dit jaar is al meer dan 28.000 vierkante meter aan groene daken met subsidies van de gemeente aangelegd in de stad. Dat is nu al een verdubbeling ten opzichte van het hele jaar daarvoor. Groene daken verbeteren de biodiversiteit, reguleren de afstroming van regenwater en verkoelen de daken en huizen. "Het is enorm in opkomst."

Friso Klapwijk van Dakdokters laat trots de gloednieuwe daktuin op de Groenmarktkade zien. "We wilden eigenlijk een soort duinlandschap maken vol met groen. En dat is goed gelukt." Volgens Klapwijk zijn er verschillende voordelen van groene daken. "Het allerbelangrijkste is dat je er blij van wordt. Daarnaast koelt het het dak, zorgt het voor opslag van fijnstof en regenwater en het versterkt de biodiversiteit."

Ook op onverwachte plekken in de stad worden de daken steeds groener. Op de zeventiende verdieping van de Ito-toren op de Zuidas heeft het adviesbureau Accenture gekozen voor een groene daktuin waar ook bijen worden gehouden.

"We hoeven niet per se op daken te staan met onze bijen, maar in Amsterdam is nou eenmaal niet zoveel groen", vertelt Dirk Dekker van Stichting Beelease. "Een alternatief is om het op daken te doen. Als de omstandigheden goed zijn, kan het groen gewoon uitgebreid worden op het dak. En het maakt een bij niet uit of het op de zeventiende verdieping leeft of de eerste, als er maar voldoende voedsel is."