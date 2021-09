Er is nog veel onduidelijkheid over het schietincident op het Krimpertplein in Zuidoost. Meerdere ooggetuigen melden aan AT5/NH Amsterdam dat twee mannen vlak voor het schietincident een woordenwisseling hadden. De politie kan dit nog niet bevestigen.

Rond 15.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van mensen die schoten hadden gehoord in de buurt."Ik hoorde een schot. Op de grond ligt een flinke huls. Het klonk als een echt pistool", aldus een buurtbewoner.

Maar wat er precies is gebeurd, is nog een groot vraagteken. Voor zover nu bekend is er in ieder geval niemand gewond geraakt.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.