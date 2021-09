Het eerste weekend in lange tijd waarin er gedanst kon worden in clubs en discotheken is succesvol verlopen. Belangenverenigingen van uitgaansgebieden zijn positief over het verloop, net als de gemeente.

Sinds tijden was het uitgaanspubliek weer op de been dit weekend. De anderhalve meter maatregel gold niet meer, wanneer bezoekers met de CoronaCheck app de club of het café binnengingen.

Op zaterdagavond bleken de bezoekers ondernemers en het nieuwe systeem al aardig op elkaar ingespeeld. Giel Swaan, voorzitter van BIZ Leidsebuurt, kijkt tevreden terug. "Natuurlijk zijn er mensen die in discussie gaan aan de deur", vertelt hij. "Maar wij moeten, we kunnen niet anders. Dus overwegend is het gewoon positief geweest hier."

Ook in de Reguliersdwarsstraat is er een positief gevoel na dit weekend. "Wij wilden hier 'Vroeg vlammen in de Reguliers' doen", aldus voorzitter BIZ Reguliersdwarsstraat Eward Koning. "Dat is goed gelukt. De aanloop was goed, de sfeer was goed, organisatorisch liep het perfect en we werkten met stempels zodat je als je gescand werd in de ene zaak, je ook de andere zaak in kon. Zo werd het makkelijker om te barhoppen."

Sluitingstijd blijft heikel punt

Het goede gevoel over het weekend geldt bijna voor alles. De belangenverenigingen zijn over slechts één heikel punt nog altijd niet te spreken: de sluitingstijd. "Mensen begrijpen het niet", blikt Giel Swaan terug. "Iedereen is gecheckt binnen, alles gaat er goed en de anderhalve meter hoeft niet meer, waarom moet je dan als kleine kinderen naar huis toe om twaalf uur? Dat wordt niet begrepen."

De gemeente spreekt van een gemoedelijke sfeer, met drukte die bijna als vanouds was. Er is tevredenheid en er zijn weinig signalen binnengekomen dat regels niet zijn nageleefd. Die regels gaan over twee weken wel bewust aan de laars gelapt worden in de Leidsebuurt.

De kroegen en clubs zullen de gasten er dan niet uitzetten. Volgens Swaan moet de protestactie, die eigenlijk eerst afgelopen weekend al gehouden zou worden, een signaal zijn naar de overheid. "We zijn nu van plan om 9 oktober wel te protesteren en dan mogen de autoriteiten onze bezoekers eruit gaan halen", klinkt het stellig. "We hopen dat het hele land mee gaat doen om deze onzinnige regel af te schaffen." Op steun vanuit de Reguliersdwarsstraat hoeft de Leidsebuurt niet te rekenen. Volgens Erwin Koning zullen zij zich daar wel aan de regels blijven houden.