Vanwege de verwachte drukte opent de Johan Cruijff ArenA dinsdag al om 16.45 uur de deuren voor fans die de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas bezoeken. Het stadion is uitverkocht.

Ajax roept in een mail aan de fans op om vroeg naar het stadion te komen.

De vroege openingstijd heeft naast de aanvangstijd van het duel (18.45 uur) te maken met het feit dat alle toeschouwers via de CoronaCheck-app moeten laten zien dat ze gevaccineerd zijn of negatief hebben getest. Hierdoor duurt de toegang langer dan normaal, aldus de club. Daarnaast wordt er op deze manier rekening gehouden met de avondspits. Het stadion is, net als afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tegen FC Groningen (3-0), uitverkocht.

Ajax kan dinsdag een flinke stap zetten in de richting van de knock-outfase van de Champions League als het ook de tweede wedstrijd wint. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met Sporting CP (5-1). Besiktas verloor de eerste wedstrijd met 2-1 van Borussia Dortmund.