Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) twijfelt niet meer; over ruim acht jaar is al het vervoer in Amsterdam elektrisch. "We zitten op een omslagpunt."

"Wij krijgen heel veel bezoek van buiten; Lyon, Brussel, Parijs. En iedereen vraagt ons: hoe komt het dat jullie zo snel die kant van elektrisch opgaan? Volgens mij komt dat omdat we een deadline hebben gesteld en deadlines werken altijd heel goed", zegt De Vries vanavond in Park Politiek.

Dat het de ambitie is van dit college om in 2030 geen benzine- of dieselmotoren meer in de stad te hebben, dat is geen geheim, maar volgens De Vries gaat het dus verder dan een streven. "We moeten het halen voor onze eigen luchtkwaliteit, maar ook uiteindelijk omdat als je elektrisch rijdt, dat als je eenmaal rijdt, het ook goedkoper is dan benzine."

"Omslagpunt"

Verder baseert De Vries, die in januari het stokje overnam van Sharon Dijksma die naar Utrecht vertrok om daar burgemeester te worden, zijn vertrouwen op "het omslagpunt" dat hij de afgelopen tijd heeft gezien. Betaalde de gemeente eerst aan Vattenfall om laadpalen neer te zetten, nu is het de nieuwe aanbieder, Total Energies, die aan Amsterdam betaalt om ze neer te zetten.

De Vries: "Waarom doen ze dat? Omdat ze gewoon veel auto's krijgen en dus ook veel inkomsten op die laadpaal. We gaan nu naar een situatie waarin elektrisch rijden de norm wordt."

Energievraag

Pijnlijk is het dan ook om te constateren dat Amsterdam de toegenomen vraag naar elektriciteit, die natuurlijk verder reikt dan laadpalen alleen, op dit moment niet aankan, erkent ook de PvdA-wethouder. "Dat is vrij zuur. En wat ook vrij zuur is, het is niet zo dat we als stad hier niet op voorbereid waren. Want we hebben best wel 3, 4 jaar lang met Liander (de netbeheerder, red.) om de tafel gezeten met de vraag: wat hebben jullie nodig qua elektriciteitshuisjes, transformatorhuisjes, overslagstations om dat niveau toch te bereiken? En het overvalt ons nu toch gewoon, ook Liander, en dat heeft volgens mij er mee te maken dat de vraag echt enorm stijgt in Amsterdam."