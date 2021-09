In de eerste helft van dit jaar zijn er in de stad in totaal 2.894 woningen in aanbouw genomen. De gemeente wil dat dat er dit jaar in totaal ongeveer 7.500 worden, maar of dat aantal wordt bereikt is nog onzeker. Vooral op het gebied van sociale huurwoningen moet er een inhaalslag worden gemaakt.

Dat valt op te maken uit de kwartaalrapportage woningbouw.

Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om tussen 2018 en 2025 jaarlijks gemiddeld 7.500 woningen te bouwen. Daarvan moeten er 1.670 vallen onder het segment 'middeldure huur' (tussen de 752 en 1042 euro per maand) vallen en 2.500 onder sociale huur.

Wat die laatste groep betreft wil het dit jaar nog niet echt vlotten: tot nu toe zijn er voor 518 sociale huurwoningen de eerste palen in de grond gegaan. Er zijn nog plannen voor de bouw van 1.500 sociale huurwoningen dit jaar, maar het is nog onzeker of dat aantal wel gehaald wordt.

Vanwege de overspannen woningmarkt is het volgens de gemeente lastig om aannemers te vinden. Er is daarnaast een tekort aan bouwmaterialen. "We moeten er dan ook rekening mee houden dat projecten soms pas later van start kunnen gaan", schrijft wethouder Rutger Groot Wassink.

Bij de middeldure huurwoningen gaat het beter: met 975 woningen is ruim de helft van het jaarlijkse doel bereikt. Verder zijn er in de eerste helft van dit jaar 693 'dure' huurwoningen in aanbouw genomen en is er gestart met de bouw van 488 koopwoningen.

Voor de tweede helft van dit jaar liggen er nog projecten met in totaal zo'n 10.000 woningen klaar, maar het is nog niet bekend hoeveel en welke projecten nog voor het einde van het jaar gestart zullen worden.