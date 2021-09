Op de Zuidas wordt een nieuw wooncomplex gebouwd, genaamd De Puls. In het gebouw komen 151 middenhuurappartementen, 49 vrije sector appartementen, 36.000 m2 kantoorruimte, een grote bioscoop, veel bomen en een parkeergarage met elektrische deelauto's. Het gebouw moet in 2024 opgeleverd worden.

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om jaarlijks 1670 middenhuur woningen te bouwen, en de bouw van De Puls moet daarbij helpen. Naast de nieuwe woningen krijgt de Zuidas er een bioscoop bij met negen zalen. Om de Zuidas een meer levendige stadswijk te maken, komen er meerdere horecagelenheden en een grote winkelruimte bij. De komende vijftien jaar komen er nog eens 2.700 extra woningen bij.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken en Zuidas): "Dit innovatieve en circulaire gebouw is met alle openbare voorzieningen een enorme aanwinst voor de Zuidas. Ondanks de coronacrisis willen ontwikkelaars investeren in dit gebied. Dit toont aan dat er veel vertrouwen is in de Amsterdamse kantoren en woningenmarkt."

Stadsbos op bovenste verdiepingen

De Puls is duurzaam: door een stadsbos te plaatsen op 35 meter hoogte kan regenwater geborgen worden, wordt de biodiversiteit van de Zuidas versterkt en kan de hitte in het complex verminderd worden.