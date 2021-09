Het elektriciteitsnet heeft in nog eens twee delen van de stad de maximale capaciteit bereikt. Het gaat om elektriciteitsstations in West en Noord. Afgelopen juni meldde netbeheerder Liander al dat het maximum was bereikt in het Westelijk Havengebied en een ander deel van Noord.

Het bereiken van de maximale capaciteit in de gebieden betekent dat de netbeheerder nieuwe grootverbruikers, zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken, die zich op die plekken willen vestigen nu niet van stroom kan voorzien. Grootverbruikers die al in de gebieden gevestigd zijn kunnen niet meer stroom afnemen dan ze momenteel al doen.

Het betreft de gebieden rond de elektriciteitsverdeelstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg. Station Noord Papaverweg voorziet Amsterdam-Noord en delen van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland van elektriciteit. Station Westzaanstraat levert stroom aan een deel van Centrum, West en een deel van het Westelijk Havengebied.

Nieuwe elektriciteitsstations

Voor de twee nieuwe knelpunten moeten nieuwe elektriciteitsstations in de stad worden gebouwd en bestaande stations worden uitgebreid. Liander verwacht dat dit vier tot zes jaar duurt. De maximale capaciteit heeft geen impact op geplande woningbouw of op consumenten en ondernemers die al een contract met de netbeheerder hebben.

Volgens Liander ontstaan er op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. De economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van wind- en zonneweiden in landelijke

gebieden - tot steeds meer knelpunten.

Op een kaart van Liander is te zien welke gebieden momenteel kampen met schaarste op het elektriciteitsnetwerk.

Halen ambities "wordt spannend"

Gisteren zei een woordvoerder van Liander op AT5/NH Amsterdam dat het aantal transformatorhuisjes in de stad zal moeten verdubbelen. Hij gaf daarbij aan dat het "zeker spannend" of het elektriciteitsnet alle ambities van de stad wel aankan.

Dit zijn de twee nieuwe gebieden waar het stroomnet aan zijn maximum zit: