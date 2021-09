Het is belangrijk dat iedereen zich uitspreekt tegen geweld en intolerantie tegen de lhbtiq+-gemeenschap. Dat benadrukte burgemeester Femke Halsema, nadat raadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen stelden over de vanwege regenboogvlaggen ingegooide ruiten in Bos en Lommer.

"Het is heel ernstig en het is ook onacceptabel", zei Halsema tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Dat leden uit de lhbtiq+-gemeenschap in Amsterdam zich onveilig voelen of worden geïntimideerd. Het is ook een fictie om te denken dat je dit alleen met repressie kan tegengaan. Op het moment dat intolerantie diep in onze samenleving zit. Hoe ernstig ook."

"Dat betekent dat de hele samenleving in het geweer moet komen", vervolgde ze. "Scholen, ouders, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven, sportverenigingen. Iedereen heeft zijn deel te nemen om ervoor te zorgen dat bij ons op straat en in onze samenleving wij trots zijn op onze lhbtiq+-gemeenschap en ervoor te zorgen dat mensen zich in alle vrijheid over straat kunnen bewegen in plaats van dat ze zich geïntimideerd voelen."

Sinds deze zomer is er een zogenoemde Regenboog Veiligheidsalliantie actief. Die bestaat naast Halsema uit 27 maatschappelijke groepen en organisaties, wethouder Rutger Groot Wassink en de politie. Halsema zei dat de alliantie na de oprichting, anderhalf jaar geleden, vertraging had opgelopen. "Omdat men in eigen kring eigenlijk tijd nodig had om te beslissen wie de leiding had en hoe men verder wilde gaan."

De gemeente is volgens Halsema met de Regenboog Veiligheidsalliantie in overleg over "welke acties er kunnen volgen".