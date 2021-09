Rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee hebben begin september op verschillende dagen meerdere mensen aangehouden die contant geld en goudstaven vervoerden in hun bagage. De totale opbrengst van deze onderscheppingen is 56 kilo aan goud en 150.000 euro aan contant geld.

De grootste vangst deed het team van de Marechaussee op vrijdag 3 september. Een Nederlandse man werd door de Douane gecontroleerd en hij bleek in zijn bagage negen goudstaven met een gewicht van 25 kilo en een geldbedrag van 8.500 euro te hebben. De man had Dubai als bestemming, maar werd vanwege het uitblijven van een goede verklaring over de herkomst van zijn waardevolle bagage aangehouden op verdenking van witwassen.

Naar de man werd een onderzoek ingesteld en vervolgens heeft hetzelfde team van rechercheurs van de Marechaussee op dezelfde dag ook een enorme vangst gedaan in een bedrijfspand in Enschede. Hier werd nog eens 29 kilo aan goud en een geldbedrag van ruim 42.000 euro aangetroffen. In totaal gaat het om 54 kilo goud, dat een geschatte waarde heeft van ongeveer twee miljoen euro. Naar de verdachte loopt momenteel een onderzoek.

Drie aanhoudingen

Ook op maandag 6 september was het raak. Een Italiaanse man en vrouw hadden 2 kilo goud op zak en ook bij hen ontbrak het aan een verklaring die na te trekken was. De Marechaussee nam het goud in beslag en hield beide personen aan. Twee dagen later hielden rechercheurs van de Marechaussee een Turkse man aan die op doorreis was vanuit Chili naar Turkije. Bij hem vond de Douane 100.000 euro aan contant geld in zijn bagage. Ook naar hem wordt onderzoek gedaan en hij is aangehouden op verdenking van witwassen.