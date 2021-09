Bewoners van de Leeuwendalersweg in Bos en Lommer zijn vorige week opgeschrikt door een steen die door hun ruit werd gegooid. Het ging om twee woningen, waar vermoedelijk stenen naartoe zijn gegooid omdat er regenboogvlaggen hingen. Bijna alle vlagen in de straat zijn uit angst inmiddels weggehaald.

De vlaggen waren opgehangen om steun te betuigen aan de bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Daar werd, vermoedelijk ook vanwege regenboogvlaggen, in augustus brand gesticht.

"Aan een kant van de straat hingen denk ik een stuk of vijf, zes regenboogvlaggen", vertelt een buurtbewoner. "Toen is eerst bij een woning de steen door de ruit gegooid. Of tegen de ruit. En, ik geloof een of twee dagen later, was de volgende aan de beurt." Ook is een van de woningen met eieren bekogeld.

De buurt reageert geschrokken. "Ik vind het eigenlijk ongekend dat dit gebeurt. Zeker ook in Amsterdam, waar we bekend staan om tolerantie", zegt een andere buurtbewoner.

Alleen aan de overkant van de straat hangt nu nog een regenboogvlag. "Ik heb hem zelf ook niet opgehangen", geeft een bewoner aan. "Omdat ik dacht, vermoedde, dat dat weleens eens zou gaan gebeuren."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee keer aangifte is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hetzelfde rechercheteam dat bezig is met het onderzoek naar de brandstichting in de studentenflat.

De politie vraagt getuigen zich te melden en is ook nog op zoek naar camerabeelden.