Het Amsterdamse VUmc heeft bij zestien vrouwen een embryo teruggeplaatst dat besmet is met Sphingomonas koreensis, een bacterie die een hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Alle ivf-gerelateerde behandelingen van het ziekenhuis zijn daarom de komende één of twee weken opgeschort, meldt AT5 dinsdag.

De besmettingen vonden afgelopen week plaats in het laboratorium van het ivf-centrum van het VUmc. In totaal zijn de embryo's van 31 vrouwen mogelijk in aanraking geweest met de bacterie, aldus het ziekenhuis.

De zestien embryo's zijn teruggeplaatst bij zeven vrouwen van Amsterdam UMC en bij negen vrouwen van regioziekenhuizen. De embryo's van de overige vrouwen zijn ingevroren.

Het VUmc weet niet of de bacterie gevaarlijk is voor embyo's of zwangerschappen. Dat moet het ziekenhuis nog onderzoeken.