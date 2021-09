Het VUmc heeft bij zestien vrouwen een embryo teruggeplaatst dat besmet is met Sphingomonas koreensis; een bacterie die mogelijk bij mensen een hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De besmettingen vonden afgelopen week plaats in het laboratorium van het ivf-centrum. Alle ivf-gerelateerde behandelingen zijn de komende twee weken opgeschort.

In totaal zijn de embryo's van 31 vrouwen mogelijk in aanraking geweest met de bacterie, aldus het VUmc. In zestien gevallen zijn de embryo's daadwerkelijk teruggeplaatst: bij zeven vrouwen van Amsterdam UMC en bij negen vrouwen van regioziekenhuizen. De embryo's van de overige vrouwen zijn ingevroren.

De besmetting kwam dit weekend aan het licht bij de dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo's. De bacterie zou, volgens de woordvoerder, voor gezonde mensen ongevaarlijk zijn. Maar op de vraag of dit voor embryo's of bij zwangerschappen ook opgaat, valt het stil. "Dat weten we gewoon echt nog niet", aldus de zegsvrouw. "Dat moeten we nu eerst onderzoeken."

Maria (echte naam is bekend bij de redactie) hoorde daags na de behandeling dat er iets fout was gegaan en maakt zich zorgen om de gevolgen voor de ontwikkeling van haar (ongeboren) kind. "Het zijn normaal altijd lieve en professionele mensen, maar de angstige toon in het belletje verraadde meteen: 'hier is iets mis gegaan'. Maar wat het nu echt betekent, weet ik nog steeds niet."

De medewerkster legde Maria uit dat er een bacterie was gevonden in de kweekschaaltjes waarin haar eicellen bevrucht waren. En dat de bacterie hoogstwaarschijnlijk met de embryo mee was gekomen in haar baarmoeder.

"Maar wat voor bacterie het was en wat de gevolgen konden zijn voor mij of mijn kind, dat wisten ze toen nog niet", zegt Maria. Er werd haar op het hart gedrukt zich bij buikklachten en/of koorts direct bij de spoedeisende hulp van het AMC te melden.

Het ziekenhuis heeft alle ivf-gerelateerde behandelingen voor een à twee weken opgeschort, totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt.