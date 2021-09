Een kind op een fiets is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Amsteldijk in Zuid. Het slachtoffertje kwam met zijn voet onder de as van het voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur ter hoogte van de Ceintuurbaan. Volgens de politie reed het jongetje naast zijn vader op de fiets, toen hij onder de afslaande vrachtwagen terechtkwam.

Het jongetje is met letsel aan zijn voet overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe de aanrijding kon gebeuren wordt onderzocht. De weg is afgezet voor onderzoek.