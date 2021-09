Bij een uit de hand gelopen ruzie in de omgeving van de Rousseaustraat in het Amsterdamse stadsdeel West is woensdagavond laat een persoon lichtgewond geraakt nadat hij was gestoken. Ook is er geschoten en werden er explosieven gevonden in een auto. Vijf mannen zijn aangehouden.

Het incident gebeurde rond tien voor half twaalf. Buurtbewoners meldden dat ze meerdere schoten hebben gehoord. Er raakte niemand gewond door de schoten, maar één persoon moest wel naar het ziekenhuis omdat hij was gestoken.

De vijf aangehouden mannen zijn tussen de 21 en 27 jaar oud. Wat de aanleiding voor het incident was, wordt door de politie nog onderzocht. De politie zoekt nog naar getuigen.