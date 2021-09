ADe kosten van de werkzaamheden tussen de Dam en het Mercatorplein, ook wel de Oranje Loper genoemd, vallen veel hoger uit dan beraamd. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries wordt het project zo'n 85 miljoen euro duurder.

Dat zei hij vanmorgen in de commissievergadering op de Stopera. Aan het project hangt nu een kostenplaatje van 201 miljoen euro. Aanvankelijk was dat 116 miljoen euro, maar De Vries noemde voor de zomer al een bedrag van 154 miljoen.



De reden van de kostenstijging kon hij nog niet vertellen. Volgens een woordvoerder wordt de raad daar nog per brief over ingelicht. Het project omvat de renovatie van negen bruggen. Ook de straten worden vernieuwd en er komt meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen.