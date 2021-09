Een persoon is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een schietpartij in de omgeving van de Rousseaustraat in het Amsterdamse stadsdeel West. Drie verdachten zijn aangehouden.

Het incident gebeurde rond 23.20 uur. Buurtbewoners meldden dat ze meerdere schoten hebben gehoord.

De politie komt later op donderdag met meer informatie over het incident.