Een man is woensdagavond neergestoken bij een ruzie in een woning op de Jan Evertsenstraat in het Amsterdamse stadsdeel West. Hij heeft "flinke steekwonden" opgelopen, maar is buiten levensgevaar, aldus een woordvoerder van de politie.

Het incident vond rond 18.00 uur plaats. Het 32-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte was nog in de woning aanwezig toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Hij is aangehouden.