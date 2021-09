Op het terrein rond sportcomplex De Toekomst waar straks het nieuwe woonproject De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel verrijst, moeten eerst snel honderden tijdelijke woonunits komen voor jongeren, studenten en starters. Dat staat in de plannen van de gemeente Amsterdam, die nu wacht op subsidie vanuit het Rijk.

In De Nieuwe Kern worden straks 4.500 woningen gebouwd. In het midden van de wijk komt een park dat ongeveer net zo groot is als het Vondelpark. Het duurt echter nog jaren voordat de eerste woningen er staan.

Om de woningnood onder studenten, jongeren en starters tegen te gaan, wil Ouder-Amstel in de komende jaren echter al 540 flexwoningen laten neerzetten. De studio's en tweekamerappartementen zullen er voor een periode van tien tot vijftien jaar moeten staan.

Die flexwoningen moeten komen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus. Het parkeerterrein wordt in de plannen verplaatst naar een locatie nabij station Duivendrecht.

Of de woningen er definitief komen, hangt af van de financiële haalbaarheid. Ouder-Amstel heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als de subsidie wordt verstrekt, stelt de provincie Noord-Holland 1 miljoen euro beschikbaar.