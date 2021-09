De gemeente Amsterdam heeft dinsdagmiddag een camera laten plaatsen in de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt. Maandagochtend werd daar een woning onder vuur genomen.

Het cameratoezicht is door burgemeester Femke Halsema ingesteld vanwege de beschieting, meldt een woordvoerder van de gemeente.

In het raam van de woning zaten twee kogelgaten. Niemand raakte gewond. Een dag eerder was er al een scooter in de straat in brand gevlogen, maar het is onduidelijk of er een verband is met de beschieting.

Halsema heeft al vaker cameratoezicht ingezet nadat woningen beschoten waren.