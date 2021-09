Een man die nog 599 dagen celstraf heeft openstaan, is dinsdag aangehouden door een arrestatieteam van de politie in de Heemstedestraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

"De arrestatie liep snel en goed omdat het team hem direct kon vastrijden", laat een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid weten.

De 38-jarige man zonder woon- of verblijfplaats was volgens de politiewoordvoerder al in 2014 en 2016 veroordeeld voor verschillende vergrijpen, waaronder geweldpleging en auto-inbraken.

De man zit vast voor verhoor.