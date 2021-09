Twee mannen van 19 en 21 jaar die in februari een plofkraak wilden plegen aan de Overtoom in het Amsterdamse stadsdeel West moeten de cel in. De rechtbank heeft beiden een celstraf van dertig maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Door de ontploffingen raakten de geldautomaat en de gevel van het pand zwaar beschadigd. Ook enkele ruiten van omliggende panden raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond en er is door de daders niets buitgemaakt.

Het was niet de eerste keer dat de mannen in de fout waren gegaan: beiden waren al eens veroordeeld voor vermogensdelicten.

Naast de celstraf moeten ze zich verplicht laten behandelen en meewerken aan het verkrijgen of behouden van een dagbesteding.