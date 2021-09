De politie heeft dinsdag twee Amsterdammers van negentien en twintig jaar aangehouden na de vondst van zeven vuurwapens in twee woningen.

De twee verdachten werden korte tijd geobserveerd nadat ze in beeld kwamen bij de recherche. Een van de mannen woont nog thuis bij zijn ouders. Of het ouderlijk huis van de verdachte een van de woningen is waar vuurwapens zijn gevonden, is niet bekend.

Bij een van de woningen werden zes vuurwapens in beslag genomen. In de andere woningen probeerde een van de verdachten een zevende wapen te verstoppen, maar ook dat werd gevonden.

Een derde verdachte van zeventien jaar is na verhoor heengezonden. De politie meldt dat ze een beroep doet op ouders om alert te zijn op het gedrag van hun kinderen. "We zien dat er meer wapenbezit is in de stad. Ook zien wij dat het aantal incidenten met wapens de afgelopen jaren is toegenomen."

Sinds deze week is er in diverse buurten een proef gestart met preventief fouilleren om het wapengebruik en -bezit terug te dringen.