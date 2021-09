De rechtbank heeft twee verdachten tot vier jaar cel opgelegd voor het beschieten van een woning aan de Vechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Een derde verdachte, de chauffeur van het tweetal, werd vrijgesproken.

Damian L. (22) kreeg de hoogste straf van vier jaar cel opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk. Amier S. kreeg anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De schietpartij gebeurde in de nacht van 25 op 26 augustus 2020. Rond 4.00 uur werd met een kalasjnikov 21 keer op de woning geschoten, waar op dat moment een vrouw, haar zoon en zijn vriend aanwezig waren. De zoon raakte lichtgewond door een fragment van een kogel.

Ze zeggen geen idee te hebben waarom ze onder vuur werden genomen.

DNA op handschoenen

Het vuurwapen werd in de achterbak van een gestolen auto om de hoek van de schietpartij teruggevonden. Dat voertuig werd al geobserveerd met een camera in een ander politieonderzoek.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat van alle drie de verdachten DNA is aangetroffen op handschoenen die in de auto lagen.

Poging tot moord volgens rechter niet bewezen

Het Openbaar Ministerie (OM) had straffen van acht tot tien jaar cel geëist, maar de rechtbank legde veel lagere straffen op. Dat komt voornamelijk omdat poging tot moord niet bewezen wordt geacht, maar alleen poging tot doodslag.

Denver B., die acht jaar cel tegen zich hoorde eisen, is vrijgesproken. Hij was de chauffeur van de twee hoofdverdachten en kon volgens de rechtbank niet weten dat het wapen in de tas achterin de auto lag. Ook hebben de rechters niet kunnen vaststellen dat hij wist dat er op de woning geschoten zou worden.