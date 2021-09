Een 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Amstelveen is aangehouden in de Amsterdamse haven, omdat hij met een ingevorderd rijbewijs toch de weg op was gegaan. Bovendien was zijn vrachtwagen met 75 procent overladen. Hij vervoerde een lading drank die was bestemd voor de Formule 1 in Zandvoort.

De man kon aangehouden worden tijdens een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Koninklijke Marechaussee, de douane, de Port of Amsterdam en de politie in de Amsterdamse haven.

Tijdens de controle werd ook een 41-jarige Duitser aangehouden, omdat hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zou zijn gekropen.

Zes voertuigen werden gewogen waarvan er vier te zwaar bleken te zijn. Meerdere voertuigen hadden dermate ernstige gebreken, dat die eerst gerepareerd moesten worden voordat ze weer de weg op mochten. Ook werd in een voertuig een kenteken van een gestolen scooter gevonden.

In totaal zijn er 25 boetes uitgedeeld.