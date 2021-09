De raad van toezicht van het Amsterdam UMC laat onderzoek doen naar ziekenhuisbestuurder Mark Kramer, schrijft de Volkskrant. Kramer zou voor zijn columns op het intranet van het Amsterdam UMC teksten hebben gekopieerd uit verschillende kranten. De hoogleraar interne geneeskunde zou dit hebben gedaan zonder bronvermelding.

Kramer zou hebben geknipt en geplakt uit zes columns van Volkskrant-columnist Peter de Waard. Ook gebruikte hij teksten van wijlen toneeldirecteur Gerrit Korthals Altes, NRC-journalist Wouter van Noort, schrijver Aernout Borms en een ingezonden brief van historicus Eymert-Jan Goossens in NRC.

Een collega van Kramer maakte bij de raad van bestuur melding van de overeenkomsten in de teksten van de publicisten. De hoogleraar betuigde begin juli in zijn column spijt en gaf toe dat hij "ideeën en woorden van anderen had toegeëigend zonder expliciete bronvermelding." Hij plaatste daarna alsnog bronvermelding bij een aantal van zijn stukken.

Ondanks de spijtbetuiging en verlate bronvermelding laat de raad van toezicht door een externe commissie nader onderzoek doen naar de teksten van Kramer op het platform.

Het zogeheten Tulpintranet is een besloten omgeving voor alle zestienduizend medewerkers van het AMC en VUmc.