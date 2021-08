De vierhonderd Afghaanse vluchtelingen die sinds vorige week op het Marineterrein in Amsterdam zijn opgevangen, gaan dinsdag weg. Ze worden overgebracht naar het opvangcentrum Heumensoord bij Nijmegen. Dat schrijven de NOS en Het Parool.

Op Heumensoord is een noodopvang ingericht voor de vluchtelingen die op dit moment nog in de tijdelijke centra in Amsterdam en Harskamp verblijven. Er is plek voor 450 vluchtelingen, maar dat aantal wordt in de komende tijd uitgebreid naar maximaal 1.000.

De vluchtelingen kwamen afgelopen donderdag aan op het Marineterrein. Ze moesten in verband met de coronamaatregelen tien dagen in quarantaine en zijn dus niet van het terrein af geweest.

Het is niet bekend of Amsterdam later nog nieuwe vluchtelingen op zal nemen. Burgemeester Femke Halsema gaf vorige week aan dat de gemeente "vanzelfsprekend een bijdrage wil leveren aan de opvang van mensen uit Afghanistan. We helpen graag en onderzoeken op dit moment wat we hieraan bij kunnen dragen."