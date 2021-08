De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 36-jarige vrouw aangehouden met meer dan vijftien keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed. Bij de aanhouding op de Wibautstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost bleek daarnaast dat de vrouw niet in het bezit van een rijbewijs was.

De aanhouding vond rond 2.00 uur plaats. De vrouw viel op omdat de verlichting van haar auto niet aanstond. Toen de vrouw daarop werd aangesproken door de agenten, nam ze nog snel een slok uit een fles drank, meldt de politie op Instagram.

Uit een ademonderzoek bleek dat de vrouw 1.330 microgram alcohol per liter in haar bloed had, omgerekend een promillage van boven de 3. Dat is vijftien keer meer dan toegestaan voor een beginnend bestuurder.

De vrouw is inmiddels op vrije voeten. De officier van justitie zal de hoogte van de boete gaan bepalen.