Bij een brand in een woning aan de Quellijnstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is zondagochtend een persoon gewond geraakt.

De brand ontstond rond 6.00 uur in de keuken van de woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere personen zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.