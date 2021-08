Zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder in Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West nieuw west mag blijven. Na jaren van protestacties omdat op die plek een groot bedrijventerrein moet komen, mag de boerderij de komende twee jaar toch blijven. Maar wel met 10 hectare minder.

De Boterbloem is het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Op de boerderij werken mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond. Na een nieuwe bruikleenovereenkomst met de gemeente en de ontwikkelaar van het gebied, gaat de boerderij verder. Voorwaarde is wel dat De Boterbloem gaat samenwerken met stadslandbouwproject Pluk! en groentepakkettendienst De Stadsgroenteboer.

Al sinds 2017 strijden eigenaar Trijntje Hoogendam en omwonenden voor het behoud van de boerderij en de de Lutkemeerpolder. Zo ook het spectaculaire protest in 2018 bij het Stopera. "Ik sta me op te winden, omdat ze iets mooi plat willen gooien", aldus een demonstrant in 2018.

Zoals al vier keer eerder werd de ontruiming van de boerderij uitgesteld in 2018. Dit omdat er nog onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden om de Boterbloem en zijn akkers zo min mogelijk aan te tasten.

Dus gingen de demonstranten opnieuw in verzet. Ze organiseerde opnieuw een protest in de hoop het nieuwe linkse college in het stadhuis te overtuigen van het bestaan van de boerderij. "Wij dringen aan bij de gemeente om haar positie te gebruiken. Je kunt hier een heel mooi voorbeeld stellen van wat voor mooi groen en links college je bent", aldus oud-eigenaar Fernhout.

Brief over voorbereidingen bouw

Vorig jaar september kregen omwonenden ineens een brief dat er gestart zou worden met de voorbereidingen van de bouw. En dus volgde er uiteraard weer een protest. Door voor de ingangen te staan met borden en kuilen te graven, probeerden ze de bouwwerkers te hinderen aan de slag te gaan. Daarbij greep de politie in, tot grote woede van de demonstranten werd er iemand door een agent weggeduwd zodat een tractor er langs kon.

De actiegroep Behoud Lutkemeer blijft acties houden. "De gemeente doet alsof ze een oplossing geeft, maar in feite gaat het bouwen door.Wij gaan door met onze acties", aldus Alies Fernhout van actiegroep Behoud Lutkemeer.

Wat er na de komende twee jaar met De Boterbloem gaat gebeuren, is nog onduidelijk.