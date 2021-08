De uitbater van een ijscozaak aan de Nieuwendijk hoeft minder huur te betalen omdat de inkomsten uit zijn winkel door de coronacrisis grotendeels zijn weggevallen. Het gaat om ruim 60.000 euro minder huur. Dit heeft de kantonrechter deze week bepaald.

De ijscozaak verkoopt vooral aan toeristen en dagjesmensen. Door de coronacrisis kwamen er bijna geen klanten meer en moest de eigenaar de winkel noodgedwongen sluiten. De verhuurder stemde er wel mee in dat hij de huur later zou betalen, maar weigerde akkoord te gaan met een verlaging van de huur.

De kantonrechter oordeelt dat de huurder in verband met de onvoorzien sterk gewijzigde omstandigheden wel degelijk recht heeft op een huurverlaging over een groot deel van 2020 en een deel van 2021. Daarbij geldt dat de tegenvaller gelijkelijk over de huurder en de verhuurder moet worden verdeeld.

Dit leidt ertoe dat de winkeleigenaar in plaats van circa 165.000 euro de verhuurder circa 102.000 euro aan huur verschuldigd is.