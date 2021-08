Zwemmen bij een naastgelegen steiger in het Oostelijk Havengebied mag toch. Dat oordeelde de voorzieningenrechter na een kort geding van woonbootbewoners. Het zwemmen bij de steiger moet worden aangemerkt als 'extensief recreatief medegebruik'.

De woonbootbewoners hebben aangevoerd dat het zwemmen een enorme druk legt op het water rondom de steiger en zij hierdoor veel overlast ervaren in hun nabijgelegen woonboot.

De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie of recreatie in verenigingsverband en dat het zwemmen in dit geval een beperkte ruimtelijke uitstraling heeft omdat weinig tot geen bebouwing en materialen worden gebruikt ten behoeve van het zwemmen.

Daarbij heeft de voorzieningenrechter ook geoordeeld dat het zwemmen geen afbreuk doet aan de hoofdbestemming Water, zoals omschreven in het bestemmingsplan. Dat er op bepaalde (warme) dagen veel zwemmers in het water zijn, is onvoldoende om te spreken van intensief recreatief (mede)gebruik.