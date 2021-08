De politie is nog steeds op zoek naar twee verdachten die in januari een jongen hebben beroofd bij de tramhalte op het Weesperplein. In opsporingsprogramma Bureau 020 waarschuwt de politie hen herkenbaar op beelden vrij te geven als ze zich niet binnen twee weken melden.

Marijke Stor van de politie Amsterdam zegt in het programma dat het vermoeden bestaat dat het duo minderjarig is. Daarom krijgen ze twee weken de tijd om zich te melden. Doen ze dit niet, dan zullen ze herkenbaar in beeld komen. Op de huidige beelden zijn de verdachten nog onherkenbaar.

Op station Bijlmer ArenA zijn de verdachten door meerdere bewakingscamera's vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe ze een tijdje rondhangen op het station en vervolgens met het slachtoffer in de metro richting Amsterdam Centraal stappen.

"De verdachten gaan in de metro recht tegenover het slachtoffer zitten. De jongens observeren hem en spreken onderling met elkaar. Dit geeft het slachtoffer een vervelend gevoel. Op station Weesperplein stapt het slachtoffer uit, het tweetal volgt hem op de voet", aldus Stor.

Uiteindelijk is het slachtoffer beroofd bij de tramhalte op Weesperplein. Hij werd daarbij fysiek bedreigd door een van de verdachten die zei hem te zullen steken. De verdachten hebben zijn telefoon gestolen en zijn vervolgens weggevlucht.

De politie roept getuigen op zich te melden.