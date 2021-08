Een man is vrijdagochtend neergeschoten op de Burgemeester van Leeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De man is aanspreekbaar, vertelt een woordvoerder van de politie. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie heeft de straat afgezet om onderzoek te kunnen doen.