Een man is donderdagavond uit het raam van een woning op de tweede etage in het centrum van Amsterdam gevallen. De man viel door een luifel op het terras van een café, waar op dat moment geen mensen zaten. De gevallen man is met onbekend letsel onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats op de Kerkstraat in de Amsterdamse binnenstad.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk hoe het slachtoffer precies uit de woning is gevallen, dat wordt onderzocht.