De gemeente Amsterdam is in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk over tijdelijke noodopvang van Afghaanse vluchtelingen. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten na vragen van nieuwspartners AT5 en NH Nieuws.

"Vanzelfsprekend wil Amsterdam een bijdrage leveren aan de opvang van mensen uit Afghanistan", aldus de burgemeester. "We helpen graag en onderzoeken op dit moment wat we hieraan bij kunnen dragen."

De reactie van Halsema volgt op de oproep van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan provincies en gemeentebesturen om alles op alles te zetten om meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creëren.



Door de verhoogde instroom uit Afghanistan dreigen de locaties van het COA binnen enkele weken al helemaal vol te zitten. Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu 27.000 bezet.

Nederland zal donderdag later op de dag de laatste evacuatievluchten uit Afghanistan uitvoeren. Eerder op de dag werd al bekend dat Nederland evacués in Kaboel oproept niet meer naar het vliegveld te komen, omdat het daar te gevaarlijk is geworden.